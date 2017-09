‘Geração UPP’ passa a temer a violência

Moradora da Mangueira – o morro da zona norte do Rio conhecido por seus gênios do samba e pelo histórico de violência -, Leonor (*) tem três filhas, de 13, 9 e 4 anos. Depois de “um bom tempo” de tranquilidade, que veio com a instalação de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), em novembro de 2011, a dona de casa agora se sente tão temerosa quanto frustrada. O anúncio, feito pela Secretaria de Segurança Pública no dia 22, de que o efetivo do programa será reduzido em um terço, para reforço do patrulhamento em ruas “do asfalto”, chega depois do retorno dos confrontos dos policiais com traficantes da favela.

“Minha caçula está conhecendo o que é tiro agora. Fica muito assustada, se esconde, tenta abafar o barulho para não ouvir”, lamenta Leonor, com a menina no colo. Ela já cogita se mudar para o interior do Estado, onde tem parentes. “Os tiros voltaram para a Mangueira há um ano mais ou menos. Agora vai piorar ainda mais. O governo está dizendo: ‘Olha, a UPP não deu certo, então acabou, vamos embora. Você se vira aí’. Isso é abandono.”

A apreensão, misturada à decepção de ver ruir um programa que, ao menos em parte, e por um determinado período, teve resultados significativos na redução dos embates armados, é compartilhada pelo atendente de farmácia Robson. Ele mora há 20 anos no Morro Dona Marta, na zona sul, cuja unidade, a primeira, considerada modelo, completa dez anos em dezembro de 2018.