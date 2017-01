Campanha de trânsito gera polêmica nas redes sociais

Com o slogan, “Gente boa também mata”, o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil está veiculando anúncios que associam crimes de trânsito a pessoas que praticam boas ações, alertando que qualquer um pode cometer imprudências no volante. “Quem planta árvores pela cidade, quem faz trabalho voluntário, quem espalha amor pelas ruas também pode matar. Responder uma mensagem ao volante pode pôr tudo a perder. Gente boa também mata. Se for dirigir, esqueça o celular”, diz um dos comerciais.

Em outro anúncio aparece a seguinte frase: “Quem resgata animais nas ruas, quem vive pela sua comunidade, quem cuida dos idosos também pode matar. Uma ultrapassagem perigosa pode pôr tudo a perder. Gente boa também mata. Não corra. Só ultrapasse com segurança.”

Polêmica

Eleito líder do PSDB na Câmara, o deputado federal Ricardo Tripoli (SP) avisou no Twitter ter pedido a suspensão da campanha “Gente boa também mata”, lançada pelo Ministério do Transporte.

A campanha já está entre os mais comentados do Twitter e viraliza com a #bolafora nas redes sociais.

“Informo que já solicitei a retirada dessa publicidade das ruas”, diz Tripoli.