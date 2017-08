Gabinete elabora pacote de segurança que prevê mudanças na legislação penal

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) está elaborando um pacote de mudanças na legislação penal, com o intuito de combater o crime organizado e melhorar as condições dos agentes de segurança. O ministro-chefe do GSI, general Sérgio Etchegoyen, disse que entre as medidas que devem avançar está a que trata do contato do criminoso com os advogados e familiares.

A ideia, que já foi ventilada na época em Alexandre Moraes estava a frente do Ministério da Justiça, é criar restrições no contato com os detentos como forma de ajudar a quebrar a organização montada nas cadeias de todo o país que, segundo Etchegoyen, têm funcionado como “home office” para os líderes do tráfico. “E esta discussão não pode ser influenciada por paixões e interesses corporativos”, desabafou o ministro, após justificar que isso não existe em vários países no mundo.

Em uma conversas com jornalistas no Palácio do Planalto, o ministro falou também sobre a importância de se discutir a questão da progressão penal. “Algumas penas têm de ser revistas. Carregar um fuzil na Avenida Atlântica tem o mesmo valor penal que carregar um revolver 38”, comparou.