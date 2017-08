Fuvest abre inscrições para o vestibular da USP

Foto: Cecilia Bastos - Fuvest

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) abre nesta segunda-feira, 21, as inscrições para o vestibular da Universidade de São Paulo (USP), onde serão oferecidas 8.402 vagas. Os candidatos poderão acessar o site www.fuvest.br e as inscrições estarão abertas até o dia 11 de setembro. A taxa é de R$ 170. A prova da primeira fase será realizada no dia 26 de novembro e a segunda, nos dias 7, 8 e 9 de janeiro de 2018.

O Manual do Candidato já está disponível para os estudantes e contém todas as informações sobre o processo seletivo para a universidade paulista.

Nesta edição do vestibular, será a primeira vez na história da USP que a universidade vai abrir vagas para cotistas. Elas serão destinadas a alunos de escola pública e pretos, pardos e indígenas (PPI) em todos os cursos da instituição de ensino. Até 2021, a meta é ter 50% de alunos da rede pública.