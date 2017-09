Furacão Irma causa 10 mortes em Cuba, diz imprensa estatal

O furacão Irma matou pelo menos dez pessoas em Cuba ao atingir a ilha no fim de semana, informou a imprensa estatal da ilha comunista nesta segunda-feira. Em Havana, grandes ondas e as chuvas provocaram inundações no centro colonial e no elegante bairro de Vedado.

Sete das mortes ocorreram em Havana, segundo o jornal Granma. Irma era um furacão de categoria 5 ao atingir o centro da ilha, perto da barreira de ilhas de Cayo Coco e Cayo Guillermo. A tempestade se moveu lentamente pela costa antes de seguir a noroeste e atingir a Flórida, no domingo.

Na manhã desta segunda-feira, ainda faltava energia em boa parte da capital cubana e em algumas províncias do país.