Furacão Harvey se fortalece e segue rumo à costa do Texas, nos EUA

O furacão Harvey continua a se fortalecer e no início desta sexta-feira atingiu a categoria 2, segundo meteorologistas. O fenômeno se aproxima da costa do Texas e tem o potencial para lançar até 90 centímetros de chuva, com ventos de 200 quilômetros por hora. Harvey pode ser a tempestade mais dura a atingir os Estados Unidos em mais de dez anos.

Meteorologistas qualificaram Harvey como “uma tempestade que ameaça vidas” e representa “um grave risco” para milhões de pessoas. Podem ser atingidos dezenas de condados em uma área de mais de 160 quilômetros a partir da costa.

O furacão deve tocar terra no fim da sexta-feira ou no início do sábado, entre Port O’Connor e Matagorda Bay, uma faixa costeira 110 quilômetros a nordeste da cidade de Corpus Christi. Na quinta-feira, o fenômeno foi ganhando força e passou de depressão tropical a furacão de categoria 1. No início desta sexta-feira, o Centro Nacional de Furacões informou que ele havia se tornado um furacão de categoria 2. Impulsionado pelas águas quentes do Golfo do México, Harvey deve se tornar um furacão de categoria 3.