‘Fui pego de surpresa’, diz Sarney Filho sobre decreto que extingue reserva

Foto: Antonio Cruz - Agência Brasil

O ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, disse que o decreto assinado pelo presidente da República Michel Temer, que extingue a Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca), localizada nos Estados do Pará e do Amapá, foi “falta de comunicação interna do governo”. Para ele, que afirma ter sido pego de surpresa, o decreto deve ser revogado. As declarações foram dadas ao jornal Valor Econômico.

Ainda segundo Sarney Filho, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) foi consultado em junho, se opôs em parecer técnico, mas depois não foi mais chamado a opinar. “Fui pego de surpresa”, afirmou. “Pessoalmente acho que o decreto deveria ser revogado.”

Segundo o ministro, “o texto não é o ideal, mas foi o acordo possível”, disse. “A Casa Civil respeitará o que sair daqui. Esta é a decisão do presidente.”