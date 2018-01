Fracionamento de vacina contra a febre amarela começa em fevereiro em SP

As doses fracionadas da vacina contra a febre amarela para a imunização de toda a população do Estado de São Paulo devem começar a ser aplicadas no próximo mês, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Desde janeiro do ano passado, foram contabilizados 29 casos autóctones da doença e 13 mortes no Estado.

“O que vai acontecer de diferente é o fracionamento a partir de fevereiro, que vai dar uma cobertura maior do que a que temos hoje. Mas a vacinação já estava sendo feita e não paramos de vacinar”, afirma Marcos Boulos, coordenador de Controle de Doenças da secretaria.

Segundo Boulos, o processo será feito em etapas, com a prioridade passando das áreas com maior risco de infecção, onde há a circulação do vírus, para as regiões onde a doença pode chegar, a exemplo da região da Serra do Mar. “Pessoas que vivem em regiões onde podem ocorrer casos, que têm o (mosquito) haemagogus e o macaco, serão vacinadas. Como tivemos casos de febre amarela no Rio e, muito provavelmente vai chegar aqui, temos de proteger as regiões receptivas. Onde não tem a emergência total vai ser a última a receber a vacina.” Um exemplo deste último caso seria a região central da capital.