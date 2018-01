Fortes chuvas voltam a causar estragos em cidades catarinenses

Fortes chuvas voltaram a atingir Santa Catarina Na madrugada desta quarta-feira, 17, causando estragos em 14 cidades. Muitas ainda estavam em fase de reconstrução e limpeza das ruas após o temporal da semana passada.

O norte, o Vale do Itajaí e o litoral do Estado foram as regiões mais afetadas. Florianópolis está novamente alagada. Após ter chovido, em apenas dois dias, 400 mm na semana passada, o que equivale à média dos meses de janeiro e fevereiro, nas últimas 24 horas choveu mais 110 mm, de acordo com a Defesa Civil.

LEIA TAMBÉM: Febre amarela mata 6 em Minas, 3 na região metropolitana de BH

O órgão recebeu mais de 250 ligações de moradores comunicando pontos de alagamento na capital. Houve transtornos no trânsito e mudanças na circulação dos ônibus. As principais rodovias de acessos ao norte, sul e leste da ilha estão com pontos de alagamentos, deslizamentos e degradações no asfalto. Na Avenida das Rendeiras, na Lagoa da Conceição, uma cratera se abriu próximo à casa noturna John Bull Pub. Moradores do bairro Ratones estão sem poder sair de casa, desde que a ponte na Servidão Hercílio Augusto da Cunha caiu há quase uma semana.