Forças armadas atuarão em Natal e em apoio ao ‘Mais Médicos’

O presidente Michel Temer autorizou o emprego das Forças Armadas para a “garantia da lei e da ordem” na região metropolitana de Natal, que sofre uma crise no sistema prisional. Os militares atuarão desta sexta-feira (20) até o dia 30 de janeiro, de acordo com portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) com data de quinta-feira, 19.

A edição desta sexta-feira do DOU desta sexta-feira, 20, traz portaria do Ministério da Defesa que autoriza o emprego das Forças Armadas em apoio ao programa “Mais Médicos”.

Os militares ajudarão na recepção, hospedagem, transporte e distribuição dos médicos intercambistas e supervisores nos municípios de atuação, inclusive auxiliando no transporte aéreo dos profissionais.