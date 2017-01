Foragido em rebelião é preso após assaltar casa em Bauru

Um detento que fugiu durante a rebelião no Centro de Progressão Penitenciária (CPP3) de Bauru, na última terça-feira, 24, foi preso na noite de quinta-feira, 26, depois de assaltar uma casa, em um condomínio fechado da cidade.

O suspeito agiu com dois comparsas que também foram presos. Os homens entraram no condomínio e invadiram uma das casas, rendendo a família. Duas mulheres e duas crianças foram amarradas e presas em um banheiro. O fugitivo da penitenciária estava armado com um facão e ameaçava matar as vítimas.

Após o assalto, a Polícia Militar fez buscas na região e encontrou o grupo em uma favela do Jardim Europa. Outros três suspeitos que se juntaram aos assaltantes também acabaram presos. Os policiais recuperaram celulares, câmeras fotográficas e um notebook das vítimas.

Outro fugitivo do CPP de Bauru se entregou à polícia de Marília. Ele alegou que fugiu porque estava sendo ameaçado de morte pelos outros presos. O detento de 21 anos foi levado para a Penitenciária de Marília. Durante a rebelião, 152 presos escaparam – 39 ainda são procurados pela polícia.