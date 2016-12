Em todo o país, a previsão do tempo para deste sábado (23) até domingo (25) é de que os dias iniciem quentes e tenham pancadas de chuva durante a tarde. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia.

Na região Norte, a previsão é que o tempo no fim de semana seja nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no período da tarde. A temperatura oscilará entre 20°C e 36°C.

LEIA TAMBÉM: Polícia abre 3º inquérito para investigar Samarco

Já para a região Nordeste, o dia será encoberto com pancadas de chuvas no centro-leste do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e no leste de Pernambuco e Bahia. Nas demais áreas, há possibilidade de chuvas isoladas. A temperatura varia com mínima de 16°C e máxima de 36°C.

O Sul amanhece com tempo aberto e durante o dia fica parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas. A temperatura na região terá mínima de 14°C e máxima de 33°C.

O Sudeste inicia com mínima de 13º C e máxima de 37°C, com pancadas de chuvas isoladas em Minas Gerais e São Paulo no sábado (24) e possibilidade de chuvas no Rio de Janeiro e Espirito Santo. O domingo (25) terá possibilidade de chuvas em toda a região.

LEIA TAMBÉM: Doria deve rever Plano Diretor para atrair investidor

De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), na região o tempo deve variar entre nublado com pancadas de chuvas que podem ser fortes e acompanhadas de temporais. Ainda segundo o centro de pesquisas, essas condições persistirão até a quarta-feira (28), pelo menos. A previsão é de temperatura máxima de 31ºC à tarde e mínima de 19ºC na madrugada e início da manhã.

O tempo nublado com possibilidade de chuvas isoladas também atinge o sul e sudeste de Goiás, Mato Grosso, exceto o leste e o Mato Grosso do Sul. As demais áreas do Centro-Oeste terão tempo encoberto, mas com pouca possibilidade de chuva. A temperatura varia de 16°C a 37°C.