Filhote de peixe-boi nasce no Estado de Alagoas

Um filhote de peixe-boi – espécie ameaçada de extinção – nasceu na Área de Proteção Ambiental (APA) Costa dos Corais, em Alagoas. O “bebê”, com poucos dias de vida, foi fotografado nas águas da região por servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). As imagens foram divulgadas nesta quarta-feira, 16, pelo órgão. Foto: ICMBio / Divulgação

A notícia anima entidades e ativistas ligados ao meio ambiente já que o peixe-boi (Trichechus manatus manatus) é o mamífero marinho mais ameaçado de extinção do País. Segundo o ICMBio, a estimativa populacional para a espécie é de apenas 500 indivíduos ao longo da costa brasileira.

O animal, cujo sexo não foi identificado, nasceu na região de Porto de Pedras e é o primeiro filhote de Luna, uma fêmea de peixe-boi reintroduzida pelo ICMBio em 2008.