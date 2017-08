Feira que aproxima agricultor e consumidor tem público de 3 mil em SP

Aproximar o consumidor de quem produz o alimento foi o objetivo de uma feira que reuniu mais de 3 mil pessoas e cerca de 30 produtores rurais no sábado, 12. O evento durou o dia todo no Parque da Água Branca, na zona oeste da capital paulista. Arroz preto, milho vermelho, azeites nacionais, embutidos, queijos premiados, cervejas artesanais, produtos feitos de cacau, carnes, cafés, doces, bebidas e artesanato de diversas regiões do País foram alguns dos destaques da feira.

A Feira Viva, em sua 2ª edição, teve como meta fortalecer as relações entre quem consome e quem produz. O evento se baseou em quatro conceitos: regionalidade, meio ambiente, gastronomia e empoderamento do produtor rural. Se a agricultura de grande escala conseguiu ser autossuficiente, os pequenos e médios produtores enfrentam dificuldades, principalmente para acessarem o mercado.

O produtor rural Patrick Assumpção, um dos idealizadores da feira, diz que o evento se apoia no fator cultural para valorizar os alimentos. “A gente sempre se espelha no que é de fora, mas se esquece o que nós também temos. Temos que nos apoderar da nossa cultura e fazer com que nosso produto seja mais consumido e valorizado.”