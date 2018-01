Febre amarela mata todas as famílias de macacos bugios do Horto Florestal de SP

Foto: Pixabay - CC

Todas as famílias de macacos bugios (“Alouatta guariba clamitans”) do Parque Horto Florestal, na zona norte de São Paulo, foram mortos pela febre amarela. Ao todo 67 macacos morreram após contrair o vírus da doença.

A informação, antecipada nesta quinta-feira, 11, pelo jornal “Folha de S.Paulo”, foi confirmada pelo secretário de Meio Ambiente do Estado, Maurício Brusadin, em entrevista à Rádio Eldorado. Segundo ele, as famílias de bugios do Horto Florestal foram dizimadas. “Essa é a notícia mais triste. Infelizmente essa população acabou toda morrendo.”

Ele lembrou, porém, que foi justamente a aparição do primeiro macaco morto que possibilitou a descoberta da circulação do vírus no parque – e fez com que o governo do Estado agisse com rapidez e imunizasse a população do entorno.