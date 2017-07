Fazenda: risco de crédito e subsídio contribuem para insustentabilidade do Fies

Horas depois de o governo anunciar regras mais duras para o crédito universitário através do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), o Ministério da Fazenda publicou relatório em que destaca a preocupação do governo com a inadimplência do programa. O custo com o calote projetado de acordo com o comportamento dos alunos que ingressaram no programa entre 2010 e 2016 pode chegar a R$ 11,1 bilhões em 2024. Para a Fazenda, a insustentabilidade do Fies é gerada por risco de crédito, subsídio e governança.

“Utilizando-se os fluxos financeiros dos contratos de beneficiários que ingressaram no programa entre o primeiro semestre de 2010 até o segundo semestre de 2016, (eles) indicam que o impacto desse conjunto de contratos no patrimônio público, pelo efeito conjugado de perdas por inadimplência, subsídio implícito e despesa administrativa, alcançará valores significativos no período 2017-2030, atingindo o valor expressivo de R$ 11,1 bilhões em 2024”, cita o documento publicado pelo governo.

No relatório, os técnicos do Tesouro avaliam que a insustentabilidade fiscal do Fies pode ser atribuída a três razões diferentes: risco de crédito, subsídio implícito, e governança do programa.