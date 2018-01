Favela do Vidigal tem surto de hepatite A

A favela do Vidigal, na zona sul do Rio, registra surto de hepatite A. Já foram notificados 92 casos, a maioria de homens entre 20 e 30 anos. A doença é causada por vírus e é bastante contagiosa. Suspeita-se que o surto na favela esteja relacionado à contaminação da água.

Agentes da prefeitura do Rio estão monitorando a água no Vidigal, recolhendo amostras em oito pontos de distribuição na favela. As amostras estão sendo analisadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e em laboratórios da Vigilância Sanitária.

Segundo a prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) já adotou medidas de prevenção, controle e assistência na tentativa de parar a disseminação da doença. O posto de saúde do Vidigal tem vacinado crianças e parentes das pessoas infectadas.