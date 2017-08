Favela do Jacarezinho tem mais um dia de confronto no Rio

Policiais foram recebidos a tiros no Jacarezinho, na zona norte do Rio, em mais um dia de confronto na favela. De acordo com o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), eles estavam checando uma denúncia sobre a presença de criminosos armados na região do Buraco do Lacerda, por volta das 14h deste sábado, quando foram atacados.

Até o momento não há registro de presos ou feridos na ação. A comunidade tem sido palco de constantes tiroteios entre policiais e bandidos. Na última terça-feira (15) um morador morreu atingido por uma bala perdida, uma mulher foi ferida no rosto e um veículo blindado da Polícia Civil (caveirão) foi atacado e incendiado por criminosos durante uma operação policial na favela.

Um helicóptero da Polícia Civil, que dava apoio à ação, teve de pousar duas vezes, por suspeita de que tivesse sido atingido por tiros. Nenhum disparo, porém, acertou a aeronave.