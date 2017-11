Família protesta contra desaparecimento de corpo de recém-nascido em hospital

Familiares do bebê morto, cujo corpo desapareceu no Hospital Pasteur, no Méier, zona norte do Rio, no domingo, 5, fizeram um protesto por volta das 10h desta quinta-feira, 9, em frente à unidade hospitalar.

Com faixas, cartazes e roupas do bebê Kevin, os parentes pedem por justiça. Na faixa, a pergunta: “Onde está o corpo do Kevin?”

Segundo Carla Leite, tia do bebê Kevin, a direção do Hospital Pasteur não prestou nenhuma assistência aos pais da criança e também não deu explicação sobre o desaparecimento dele.