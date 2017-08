Falha elétrica interrompe circulação de trens na Linha 1-Azul do Metrô

Uma falha no sistema de alimentação elétrica entre as estações Vila Mariana e Paraíso, no sentido Tucuruvi da Linha 1-Azul da Companhia do Metropolitano (Metrô), em São Paulo, causou queda de energia no trecho no fim da manhã desta terça-feira, 8.

O problema ocorreu às 11h26 e equipes de manutenção da Companhia ainda trabalham por volta das 12h20 para retomar o serviço. Segundo o Metrô, os trens operam por via única entre as estações São Judas e Paraíso. Nos demais trechos as operações por duas vias têm velocidade reduzida.

O trecho entre Paraíso e Jabaquara opera por uma única via. Já entre Paraíso e Tucuruvi, os trens circulam pelas duas vias com redução de velocidade.