Explosivos amarrados ao corpo de funcionário de banco eram falsos

Criminosos assaltaram uma agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Avenida João Dias, 1.669, em Santo Amaro, na zona sul da cidade, na manhã de segunda. A Polícia Militar (PM) informou que os bandidos teriam amarrado o corpo do tesoureiro do banco com explosivos. Policiais do Esquadrão AntiBombas do Gate foram ao local para desarmar a bombam e, no início da tarde, o tesoureiro foi libertado e o explosivo retirado da unidade bancária.

A ocorrência no banco foi registrada às 10 horas da manhã. Segundo a PM, os ladrões conseguiram fugir do banco com malotes.

