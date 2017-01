Explosão em hotel de Silvio Santos no Guarujá deixa cinco feridos

Uma explosão dentro do hotel Sofitel Jequitimar, no Guarujá, litoral sul de São Paulo, nesta segunda-feira, 23, deixou ao menos cinco pessoas feridas. O empreendimento de luxo, em frente à Praia de Pernambuco, é administrado pelo grupo Accor e pertence ao empresário Silvio Santos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 14h na caldeira que fica no subsolo. Houve um incêndio, controlado às 14h45. Os feridos foram atingidos por estilhaços e quatro pessoas, com ferimentos leves, receberam atendimento no local por equipes do Samu.

Uma parte da fachada desabou e algumas áreas do hotel foram interditadas. Testemunhas relataram sentir um forte cheiro de gás, mas os bombeiros evitaram qualquer afirmação sobre as causas do incêndio.

Em nota, o Hotel Sofitel Guarujá Jequitimar afirma que houve um “incidente”, que está “contribuindo para o trabalho do Corpo de Bombeiros” e “dando todo o suporte para os hóspedes do hotel, que já deixaram o local”.