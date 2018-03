Exército vai deixar Vila Kennedy ‘paulatinamente’, diz Comando Militar do Leste

As Forças Armadas devem deixar a comunidade da Vila Kennedy, na zona oeste do Rio, em até três semanas. A decisão foi anunciada pelo chefe de comunicação do Comando Militar do Leste (CML), o coronel Carlos Frederico Cinelli, nesta terça-feira, 20. Segundo o coronel, haverá uma substituição “paulatina” dos efetivos das Forças Armadas por efetivos da Polícia Militar.

“Nós não vamos nos retirar de uma maneira abrupta, em definitivo. Vamos continuar prestando apoio ao 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM) sempre que necessário”, informou o coronel.

Cinelli afirmou também que a saída acontecerá na medida em que a Polícia Militar recupere a sua capacidade para patrulhar aquela área “por si própria”. “A Polícia Militar tem, atualmente, uma dificuldade por efetivos e equipamentos para patrulhar área”, explicou.