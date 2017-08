Eunício anuncia criação de comissão mista para discutir segurança pública

O presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), anunciou nesta terça-feira, 8, que será criada uma comissão mista, formada por deputados e senadores, para analisar projetos “prioritários” da área de segurança pública. O assunto será debatido em um jantar na residência oficial do Senado na noite desta terça O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também participará do encontro.

O objetivo da comissão, segundo Eunício, será agilizar a análise de projetos sobre segurança pública que estão parados no Congresso. “É uma comissão mista entre Câmara e Senado para que a gente agilize todas essas matérias para que a gente tenha um novo patamar de segurança pública no Brasil”, explicou. “Tem muitos projetos que defendem corporações e nós não queremos isso”, continuou o peemedebista.

