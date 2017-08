Estudo revela frequência de relações sexuais por faixa etária

Um levantamento feito pelo Instituto Kinsey, da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, revelou a frequência média com que as pessoas fazem sexo de acordo com a idade.

A faixa entre 18 e 29 anos, como esperado, tem o maior número de relações sexuais: uma média de 112 vezes por ano (ou duas a três vezes por semana). Foto: Freeimages.com

Conforme o tempo passa, a quantidade de vai caindo. Dos 30 aos 39, esse número diminui para 86 vezes (uma a duas vezes por semana) e, entre os 40 e os 49, são 69 vezes (pouco mais de uma vez por semana).