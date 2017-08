Estudantes realizam novo protesto contra mudança no passe livre em SP

Estudantes voltaram a ocupar ruas da região central e da zona oeste de São Paulo no fim da tarde e na noite desta sexta-feira, 11, em protesto contra o prefeito João Doria (PSDB). Alunos realizaram uma manifestação contra a decisão da gestão tucana de alterar o modelo de concessão do passe livre estudantil no sistema de transporte público da cidade.

No fim da tarde, o movimento se concentrou nas imediações da Praça do Ciclista, na Avenida Paulista, e seguiu pela Avenida Rebouças até a Brigadeiro Faria Lima, bloqueando parte do tráfego. A Polícia Militar seguiu os manifestantes, mas não relatou nenhuma ocorrência até às 21 horas desta sexta.

Cartazes dos integrantes do protesto reclamavam da decisão de Doria, dizendo que “Passe livre é meu direito”, “Não aos cortes no passe livre” e “Estudante está organizado, passe livre fica”. Não foi informado estimativa quanto ao número de presentes na manifestação.