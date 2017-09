Estudantes protestam contra mudanças no passe livre em evento com Doria

Cerca de dez integrantes do movimento Secundaristas em Luta de São Paulo fizeram uma manifestação na chegada do prefeito João Doria (PSDB) a uma agenda oficial, marcada para o início da tarde desta quinta-feira, 7. Os adolescentes seguravam cartazes contrários às mudanças no passe livre estudantil, adotadas em agosto.

Enquanto os estudantes protestavam com frases como “Doria ladrão, nunca anda de busão”, um grupo de jovens apoiadores de Doria, dentre eles integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL), como Kim Kataguiri, cantavam “1, 2, 3, 4, 5, mil, queremos João Doria presidente do Brasil”.

LEIA TAMBÉM: Operações na Cracolândia prenderam 163 pessoas desde maio

Dois adolescentes disseram terem sido agredidos por seguranças e agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM). A Prefeitura disse que os jovens foram apenas contidos, mas que não foi cometido nenhum tipo agressão. “Eles têm direito de protestar e nós de administrar”, afirmou o prefeito por meio de sua assessoria de imprensa.