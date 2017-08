Estudantes fazem 4º ato do mês contra cortes no passe livre

O protesto começou às 17h na região da Praça da República e seguiu para a Praça João Mendes, para o Páteo do Colégio, Viaduto do Chá e para o Vale do Anhangabaú, informou a Polícia Militar.

Estudantes secundaristas da cidade de São Paulo protestaram pela quarta vez neste mês na tarde desta quinta-feira, 24, contra as mudanças no passe livre estudantil, que passaram a valer em 1º de agosto.

Em 3 de agosto, estudantes iniciaram o protesto no Largo da Batata, em ato que também interditou a Faria Lima e a Marginal Pinheiros. No dia 11, ocuparam ruas da região central e da zona oeste da capital. No dia 17 de agosto, saíram da Av. Paulista e caminharam até a Prefeitura. Em julho, também houve dois protestos contra as alterações.

O que mudou

Desde 1º de agosto, os alunos passaram a ter direito a duas cotas de viagem, cada uma com validade de duas horas e direito de embarcar em até quatro ônibus. Cada aluno terá de 10 a 48 cotas mensais conforme a necessidade de presença exigida pelo curso escolhido. Antes, os estudantes tinham direito a fazer oito viagens gratuitas a cada 24 horas.

A Prefeitura diz que a mudança foi feita porque alguns estudantes usavam o passe livre para outros fins e espera economizar R$ 70 milhões com a medida. A São Paulo Transporte (SPTrans) estima que há cerca de três milhões de bilhetes estudantis em uso na cidade.