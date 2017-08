Estudantes do Mackenzie denunciam caso de racismo na universidade

Estudantes da Universidade Presbiteriana Mackenzie, no centro de São Paulo, denunciaram um caso de racismo contra um aluno e seu irmão dentro do campus da instituição. O Coletivo Negro Afromack e diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (Dafam) publicaram nas redes sociais o relato da situação, que ocorreu no dia 17 de agosto.

Segundo o texto, o aluno do Centro de Comunicação e Letras (CCL) levou o irmão para conhecer o campus do Mackenzie, já que ele tem vontade de estudar na universidade também. Ainda na portaria da instituição, a entrada do jovem foi barrada pelos seguranças. O aluno teria explicado que só apresentaria o campus ao irmão e ele acabou sendo liberado a entrar.

Os dois seguiam ao Dafam, quando perceberam que era acompanhados de longe por vários seguranças. “Uma quantidade totalmente desproporcional de seguranças aguardava-os na entrada do diretório, continuando a observá-los nos ambientes externos do campus até a saída de ambos. Houve ainda, o comentário do segurança para um aluno da arquitetura, dizendo que estava fazendo aquilo para segurança deste (aluno branco)”, relata o texto.