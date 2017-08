Estudantes desocupam Câmara Municipal de SP após dois dias

Os cerca de 50 estudantes e militantes de movimentos sociais que ocupavam o plenário da Câmara Municipal de São Paulo desocuparam o espaço por volta das 12h desta sexta-feira, dia 11.

Os manifestantes estavam no espaço desde a tarde de quarta-feira, 9. Eles defendem a realização de um plebiscito popular sobre o pacote de desestatização proposto pelo prefeito João Doria (PSDB). Além disso, são contrários às mudanças no passe livre estudantil, que passaram a vigorar no dia 1°.

Segundo os manifestantes, o Colégio de Líderes da Câmara aceitou discutir a realização do plebiscito com a participação dos estudantes. Leram um anúncio ao mesmo tempo seus aparelhos celulares. No texto, criticaram principalmente o prefeito João Doria e o presidente da Câmara, Milton Leite (DEM).