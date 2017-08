Estudante é estrangulada pelo companheiro no interior de SP

Foto: Reprodução - Facebook

A estudante de psicologia Gláucia Marcedes de Machado, de 32 anos, ex-rainha da bateria de uma escola de samba, foi estrangulada e morta pelo companheiro, na madrugada deste domingo, 27, em Angatuba, interior de São Paulo. O autor do crime, o microempresário do setor de videomonitoramento Marcelo Oliveira, de 36 anos, alegou ter agido por ciúmes. Ele foi preso em flagrante. O crime chocou a cidade, onde a vítima era bastante conhecida.

Gláucia e o companheiro estavam juntos na festa de noivado de uma irmã dela, num clube da cidade, na noite de sábado, 26. Testemunhas disseram que Marcelo era ciumento e teria discutido com ela. A discussão continuou após a festa, durante a madrugada, na casa do casal, no bairro Jardim do Paço. O rapaz disse à polícia que tentou conter a vítima, apertando seu pescoço, e ela desfaleceu. Ele pediu ajuda e a mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Oliveira foi preso em flagrante e levado para o Cadeia Pública de Piraju. Ele vai responder por feminicídio – homicídio doloso praticado em razão da condição de mulher. Até a tarde deste domingo, o acusado não tinha advogado constituído formalmente.