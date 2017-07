Estudante é baleada dentro de colégio na Baixada Fluminense

Uma estudante de 14 anos foi baleada dentro do Colégio Estadual Ricarda Leon, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira, 5. Ela estava no pátio, por volta das 11h, e foi atingida nas costas. O tiro perfurou um dos pulmões. Levada para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, a jovem foi operada e o estado de saúde dela é considerado estável.

De acordo com informações da Policia Militar, não houve operação policial na região na manhã desta quarta. “Criminosos de facções rivais entraram em confronto nas comunidades Morro do Colejão e Parque Floresta. Durante a troca de tiros, uma estudante foi atingida no Parque São José. O batalhão foi acionado após a adolescente ser baleada”, informou, em nota, a PM.

Depois que a estudante foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, equipes do Grupamento de Ações Táticas do 39°BPM (Belford Roxo) fizeram incursões na região para tentar prender os criminosos.