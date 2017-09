Estudante de Medicina denuncia racismo em evento esportivo

Um estudante do 4º ano de Medicina da Universidade de São Paulo (Fmusp), de 24 anos, relatou ter sido vítima de racismo durante a competição esportiva Intermed, entre alunos da medicina, realizada nesta semana.

O aluno afirmou que durante uma das partidas de vôlei feita em Barretos contra os cursos das Pontifícia Universidade Católica de Sorocaba (PUC Sorocaba) e PUC Campinas, na segunda-feira, 4, recebeu ofensas sobre sua cor. “Eu estava no aquecimento e ouvi alguém dizendo ‘olha a sua cor, você é negro, com certeza passou por cotas'”, contou. Ele não conseguiu identificar quem o ofendeu. Depois do episódio, o estudante publicou um texto em seu perfil no Facebook narrando o episódio.

Na quarta-feira, 6, em outro jogo, o aluno relatou novo ataque. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma menina na torcida com um cacho de banana nas mãos, que, de acordo com a vítima, seria uma referência racista. “Começaram a imitar sons de macaco”, relatou. Em seguida, gritaram “textão de Facebook”, em referência ao fato de o estudante ter denunciado o episódio de racismo no início da semana. A publicação dele teve 1,4 mil curtidas e mais de 200 compartilhamentos.