Estudante baleada por colega em ataque a escola de Goiânia recebe alta

Após ficar quase 20 dias no Hospital de Urgência de Goiânia (Hugo), uma adolescente de 14 anos que foi vítima do atentado no Colégio Goyases, no dia 20, recebeu alta na manhã desta quinta-feira, 9. Ela era a última vítima que seguia internada.

A jovem foi transferida para o Centro de Reabilitação e Readaptação Doutor Henrique Santillo (Crer), em Goiânia, para tratamento de fisioterapia especializado.

Ela foi atingida por três tiros: na mão, no tórax e no pescoço. Uma lesão na medula espinhal, no nível da 10ª vértebra da coluna torácica, deixou-a paraplégica de forma definitiva. Ela, no entanto, mostra-se confiante. “É uma nova etapa. Agora terei que caminhar com rodinhas, mas tenho muita fé.”