Estradas de SP registram congestionamento no início da noite de Natal

As principais rodovias que cortam o Estado de São Paulo registram pontos de parada no início da noite deste domingo, 25, na volta do feriado de Natal. Até o meio da tarde, a situação era tranquila nas estradas, mas agora as vias que apresentam problemas – principalmente as que vêm do interior. Na Bandeirantes, por exemplo, havia congestionamento do km 57 ao km 58 PR volta das 19h. Na Anhanguera, por sua vez, a lentidão ia do km 63 ao km 54. Ambos os trechos são na região de Jundiaí e devem-se ao excesso de veículos.

Na Castello Branco, os pontos de parada, no mesmo horário, vinham do km 53 ao km 52, em São Roque, e do km 30 ao km 29, em Itapevi. Na Raposo Tavares, a concessionária que administra a via informou trânsito intenso do km 39 ao km 34, em Cotia.

Em relação à Via Dutra, principal ligação com o Rio de Janeiro, os congestionamentos se concentravam na chegada à Grande São Paulo. Em Arujá, ia do km 204 ao km 206. Em Guarulhos, a pista marginal da Via Dutra tinha tráfego praticamente parado do km 218 ao km 221. Já Régis Bittencourt, Fernão Dias e Sistema Anchieta-Imigrantes não registram problemas.