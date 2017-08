Estado de SP registra menor taxa de homicídio doloso para julho desde 2001

O Estado de São Paulo registrou a menor taxa de homicídios dolosos para julho desde 2001, data do início da série histórica de estatísticas criminais. Foram 269 ocorrências no mês passado, ante 290 em julho de 2016. Em 2001, houve 930 homicídios no mês.

Fenômeno semelhante aconteceu na capital: 44 ocorrências no último mês – foram 72 em julho do ano passado. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 18, pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Na Grande São Paulo há estabilidade no crime: o número de homicídios dolosos foi de 76, mesmo índice de julho de 2016. Mas o número de vítimas aumentou: 9,94 vítimas a cada 100 mil habitantes.