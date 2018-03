Estado de SP abrirá concurso para contratar 250 novos delegados

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo abre no dia 4 de abril as inscrições para concurso que vai selecionar 250 delegados para a Polícia Civil. A abertura de vagas vem de encontro com o cenário complicado da corporação, pelo menos na RPT (Região do Polo Têxtil), onde cada delegado é responsável por 251 inquéritos e há deficit de 76% no quadro da polícia, segundo sindicato da categoria. Ainda não há informações de quais cidades irão receber os aprovados no concurso.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site da Vunesp. A taxa é de R$ 84,81 e o período de cadastro termina às 23h59 do dia 2 de maio de 2018.

A remuneração inicial é de R$ 9.507,77, incluindo a soma dos valores do salário-base, da Gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial e do Adicional por Direção da Atividade de Polícia Judiciária.

Para concorrer ao cargo, é preciso ser brasileiro, naturalizado ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto da igualdade entre brasileiros e portugueses. O candidato deve ter diploma de bacharel em Direito e precisa comprovar que exerceu no mínimo dois anos a atividade jurídica ou dois anos de efetivo exercício de cargo de natureza policial civil, anteriormente à publicação do edital.

É necessário, também, não registrar antecedentes criminais, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, ser habilitado para condução de veículos automotores, entre outros requisitos que constam no edital.

REFORÇO

O Estado deve contratar ainda mais 800 escrivães, 600 investigadores, 400 agentes policiais, 300 agentes de telecomunicação, 200 papiloscopistas e 200 auxiliares de papiloscopistas. Os editais desses cargos ainda não foram publicados.