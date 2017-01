Esposa de Lula sofre AVC e está internada em São Paulo

A esposa do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), Marisa Leticia Lula da Silva, de 66 anos, foi internada na tarde desta terça-feira (24) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Foto: Heinrich Aikawa / Instituto Lula

O doutor Roberto Kalil Filho, médico da família do ex-presidente Lula da Silva e cardiologista do hospital Sírio-Libanês, afirmou que a esposa do ex-presidente passou por um procedimento chamado arteriografia cerebral, que tenta estancar o sangramento do cérebro.

O médico evitou dizer se o estado é grave, se haverá sequelas ou não, mas reconheceu que situações como essa “sempre são mais delicadas”.

Kalil afirmou que Marisa teve um aneurisma, uma dilatação na artéria do cérebro seguida de um rompimento e do sangramento. O médico disse também que a ex-primeira-dama chegou consciente ao Sírio-Libanês e está acompanhada do ex-presidente e outros familiares.

Em sua conta no Twitter, Lula publicou uma mensagem informando sobre a internação da esposa e dizendo que torce pela recuperação dela.