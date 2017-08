‘Escalada de homicídios’ explicita omissão e colapso de programas, diz Sou da Paz

O Instituto Sou da Paz emitiu nota pública nesta terça-feira, 22, realizando uma série de críticas à política de segurança pública do País diante de uma piora “explícita” no quadro de violência e uma “omissão injustificável do governo federal”, além de “colapsos” em programas de governos estaduais A organização não governamental usa dados levantados pelo jornal O Estado de S. Paulo, e publicados nesta segunda-feira, 21, mostrando que o País atingiu a marca de 28,2 mil homicídios no primeiro semestre deste ano.

“O Instituto Sou da Paz lamenta a inexistência de uma política nacional de segurança pública, explicitada pela escalada de homicídios vivida em todo o país, decorrente do descaso dos governos federal e estaduais com a vida humana”, declara em nota. A entidade lembra o “desmoronamento” do Pacto pela Vida em Pernambuco, onde a quantidade de homicídios aumentou 37,88% nos seis primeiros meses do ano, além da elevação no Rio (14,2%) e no Espírito Santo (24,9%). Tudo isso, para a ONG, tem se produzido “frente a uma omissão injustificável do governo federal”.

Em janeiro, o Plano Nacional de Segurança foi lançado pela União, em meio à crise no sistema prisional, mas o Sou da Paz lamentou o fato de o projeto “não ter saído do papel”. “A informação é de que o plano está sofrendo contingências orçamentárias relevantes, sendo que ‘os investimentos inicialmente previstos foram revisados e adequados com a realidade financeira da União’ nas palavras do próprio Ministério da Justiça.”