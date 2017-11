Enem provoca mudanças em Paulista aberta e ciclofaixas em SP

Quem quiser caminhar pelo asfalto da Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo, 12 de novembro, terá de esperar até às 13h. Devido ao segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que começa no mesmo horário, a liberação de circulação de pedestres, que costuma começar às 10h, será mais tarde.

A liberação da passagem dos carros na Paulista permanece às 18h. As ciclofaixas de lazer também terão alterações. A Avenida Governador Carvalho Pinto, no Eixo Rua Alvarenga/Ponte Cidade Universitária e no Eixo Liberdade/Vergueiro/Bernardino de Campos, não serão ativadas.

LEIA TAMBÉM: Justiça reduz tarifa de ônibus no Rio

Os usuários das linhas 15-Prata e 5-Lilás do Metrô não poderão contar com os trens para ir ao exame. O trecho entre as estações Capão Redondo e Adolfo Pinheiro da linha 5 permanecerá fechado das 4h40 às 11 horas e as estações Vila Prudente e Oratório da linha 15 ficarão fechadas das 4h40 às 16 horas. Já os trens da CPTM não terão obras nesta manhã devido a aplicação do Enem.