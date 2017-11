Enem avalia hoje Matemática e Ciências da Natureza

Candidatos em todo o Brasil participam, neste domingo, dia 12 de novembro, do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Pela primeira vez, o teste – usado para concorrer a vagas na rede pública e privada de ensino superior – foi dividido em dois domingos. A primeira parte, com provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, foi aplicada na semana passada.

Correção

O site estadao.com.br faz a partir das 18h30 a correção ao vivo das provas com os professores e alunos do Curso Objetivo na página do Facebook (facebook.com/estadao).

Dúvidas poderão ser enviadas por comentários durante a transmissão. Os gabaritos serão divulgados pelo MEC na quinta-feira, dia 17 de novembro, e o resultado final é liberado em janeiro, quando são abertas as inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Juiz veta ‘algazarra’ em casa de shows durante o exame

Após reclamações de estudantes, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) acatou o pedido de uma candidata e proibiu a casa de shows Espaço das Américas, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, de realizar “qualquer atividade que provoque barulho ou algazarra” no horário de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) hoje à tarde. Em caso de descumprimento, o juiz estabeleceu uma multa de R$ 150 mil ao estabelecimento. O jornal ‘O Estado de S. Paulo’ não conseguiu contato com a casa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.