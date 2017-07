Em Xangai, prefeito conhece ‘sonho limpo’

Foi um projeto de R$ 7 bilhões. Para salvar o rio, o segredo foi cuidar do entorno do Suzhou. Suas margens tinham 3 mil fábricas que eram, até então, o motor da economia de Xangai, a maior cidade da China.

No grande vazio deixado pelas fábricas, o governo fez obras para impedir o descarte de esgoto e, depois, um novo parque, para proteger as margens. “Conforme as estações de tratamento foram coletando o esgoto doméstico e as fábricas saíram, a água do rio melhorou e os peixes voltaram”, diz Shiqin.

E, então, houve a “sacada”: foi autorizada a construção de condomínios residenciais – com tratamento e coleta de esgoto -, o que disparou a valorização da área. Mais do que um projeto ambiental, a despoluição foi um empreendimento urbanístico, afirma Shiqin.

Tietê e Pinheiros

Comparar Suzhou dos Rios do Tiete e do Pinheiros é inevitável. Questionado sobre a demora de São Paulo em despoluí-los, Doria procurou proteger seu padrinho político, o governador Geraldo Alckmin (PSDB). “Vejo sempre muito interesse do governador Alckmin em encontrar soluções para isso. E soluções exigem dinheiro e contrapartidas do governo do Estado.”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.