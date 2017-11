Em São Paulo, perfis retratam bairros da capital

Parte da história de São Paulo e do skatista Murilo Romão foi construída no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Entre os Viadutos do Chá e Santa Ifigênia, ele descobriu que a brincadeira sobre rodas poderia virar profissão e, mais do que isso, percebeu que aquela região falava muito sobre o passado da cidade em que nasceu.

“Sem pretensões” começou, então, a reunir registros no perfil @centrosaopaulo no Instagram, com fotos que vão das ruas cheias no carnaval até a solidão de um morador de rua. Assim como Romão, ao menos outros 70 paulistanos criaram perfis no Instagram para retratar regiões específicas da cidade, do Largo do Arouche a Paraisópolis, favela na zona sul. A proposta também varia, com publicações sobre gastronomia e arquitetura, por exemplo.

Dentre eles, um dos mais conhecidos é o @instamooca. Com 10,9 mil seguidores, o perfil da gerente educacional Jacqueline Brizida, de 35 anos, já foi recomendado até pelo jornal inglês The Guardian. “A ideia era registrar para mim, fazer uma coleção de imagens que eu via, das casinhas, dos carros antigos.” O perfil foi criado dois meses após Jacqueline se mudar de Pinheiros, na zona oeste, para a Mooca, na região leste, em 2014. “Muito da Mooca eu conheci andando.”