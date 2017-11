Em razão das compras de Natal, CET monitora trânsito na 25 de Março

Desde a semana passada, transitar pela região da 25 de Março está mais difícil, seja a pé ou mesmo de carro. Com a proximidade das festas de fim de ano, muitas pessoas já estão indo às compras.

“Prefiro já vir logo para fazer as compras, porque depois fica ainda mais lotado. O trânsito também está muito ruim. É preciso organizar a movimentação de carros e pedestres na região”, ressaltou Simone Oliveira.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na região da Rua 25 de Março e imediações, de 20 de novembro até 23 de dezembro, em virtude do aumento do movimento de pedestres nessa região para compras de Natal e para as festas de fim de ano.