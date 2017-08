Em quatro décadas, velocidade média subiu apenas 5 km/h em SP

A velocidade média do trânsito de São Paulo nas últimas quatro décadas subiu apenas 5 km/h, nos horários de pico da manhã. A primeira pesquisa Volumes e Velocidades, de 1977, anotava que o trânsito da cidade tinha uma velocidade média de 20,6 km/h no começo do dia – ante os atuais 25,5 km/h apontados no mesmo horário de pico.

Já na parte da tarde, os resultados de 2016 mostram um balanço ainda pior do que em 1977. Naquele ano, os engenheiros da CET cravaram que a velocidade média da cidade no horário de pico da tarde era de 23,9 km/h. No ano passado, a pesquisa apontou piora: média de 20,9 km/h.

O Detran não tem disponível dados sobre o tamanho da frota de veículos na cidade naquele ano. O dado mais antigo é de 2008, quando a cidade tinha 6,3 milhões de veículos. Hoje são 8,4 milhões rodando na capital paulista.