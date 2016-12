Após a sessão que aprovou o aumento de 26,3% do salário dos vereadores de São Paulo, manifestantes ocuparam nesta terça-feira, 20, o gabinete da Presidência da Câmara, pedindo a revogação da decisão. Eles exigiam uma conversa com o presidente, Antônio Donato (PT).

Na noite de terça-feira, a assessoria de Donato enviou nota afirmando que o parlamentar se reuniu com os ativistas, mas não falou sobre rever o aumento.

Ele agendará conversa com o vereador Milton Leite (DEM) para “discutir formas de assegurar a execução das dotações voltadas para a Cultura na periferia, já incluídas no Orçamento”. O grupo deixou a Casa na sequência. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.