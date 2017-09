Em MS, gêmeos morrem afogados em piscina enquanto pai molhava jardim

Gêmeos que tinham quase dois anos de idade morreram afogados em piscina na casa dos próprios pais, no bairro Jardim dos Ipês, na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul.

Os dois meninos, Gabriel e Guilherme, conseguiram passar pela grade de proteção que estaria apenas encostada e caíram na piscina. O acidente aconteceu na manhã deste domingo e as crianças foram sepultadas por volta das 17h do mesmo dia. Foto: Facebook / Reprodução

A morte causou comoção em toda cidade e sites locais informaram que o pai dos gêmeos, Clayton Mendes de Morais, que foi assessor jurídico do município, aguava as plantas do jardim quando percebeu o corpo dos dois filhos na piscina. Ele mesmo realizou os primeiros socorros a partir de orientações por telefone do Corpo de Bombeiros.