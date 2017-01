Em meio à crise carcerária, Padilha cita Darcy Ribeiro no Twitter

Em meio a uma das piores crises carcerárias do País, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, publicou uma frase do antropólogo Darcy Ribeiro (1922-1997), em sua conta no Twitter, na manhã deste sábado: “Se os governadores não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios.”

Na postagem, o político ainda comentou que o estudioso anteviu há 36 anos o que hoje ocorre. “Sua lição é atualíssima. Só o conhecimento emancipa o cidadão e o prepara para a vida”, escreveu Padilha.

A postagem recebeu críticas dos internautas. “O que estão esperando para mudar essa realidade?”, perguntou um usuário. Outro chamou Padilha de “debochado”.

O ministro-chefe fez ainda uma outra postagem na sequência. “A construção a que se referiu Darcy Ribeiro, é a de ter o aluno como centro da educação. Não os prédios ou as corporações. A isto buscamos.”

Darcy Ribeiro também já ocupou o cargo de chefe da Casa Civil no governo João Goulart, (1961-1964), onde elaborou as chamadas reformas de base (reformas agrária, tributária, administrativa, bancária e educacional).

