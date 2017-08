Em legítima defesa, funcionária pública mata o pai a pauladas em Praia Grande

Após jogar gasolina na filha e tentar enforcar os filhos, o pedreiro João Francisco de Pinho, de 49 anos, foi morto a pauladas na noite deste sábado, 5, em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. A autora do crime foi a filha do pedreiro, Tamires Menezes de Pinho, e 23 anos. Ela responderá em liberdade.

De acordo com informações da polícia, Pinho foi à casa da filha, na manhã de sábado, para buscar o caçula, de três anos. No dia anterior, a mulher do pedreiro havia registrado boletim de ocorrência contra ele por agressão.

LEIA TAMBÉM: Operação Domiciano combate corrupção de policiais em rodovias

Impedido de levar o menino, o pedreiro jogou gasolina na filha e fugiu quando a Policia Militar foi acionada, mas voltou por volta de 19h15 armado com um facão e partiu para cima da jovem.