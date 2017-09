Em festa de coroação, Juliana Paes chama atenção de Crivella para carnaval do Rio

Na madrugada de domingo, 3, Juliana Paes foi oficialmente coroada como rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2018. Visivelmente emocionada, ela fez um breve discurso de agradecimento e falou sobre os “tempos difíceis” do carnaval ao se referir ao corte de verba feito pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), para as escolas.

“Sei que esse ano o carnaval passa por tempos difíceis. Tomara que nosso prefeito, até lá, saiba entender que carnaval é uma festa da arte, é uma festa da cultura e é uma festa do amor e precisa do apoio, sim, da prefeitura. A gente precisa disso, o turismo que a gente traz é lindo, a energia que a gente bota na Marquês de Sapucaí não tem preço que pague”, disse a atriz.

Coroada por Paloma Bernardi, que esteve à frente dos ritmistas da escola de samba nos desfiles de 2016 e 2017, a atriz de “A Força do Querer” foi ovacionada pelo público ao subir no palco sob os gritos de “Bibi, Bibi!”.